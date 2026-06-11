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Caramelle: sempre meno dolci
Ne vanno pazzi 9 italiani su 10. Le più apprezzate quelle agli agrumi
Parafrasando la celeberrima canzone: "caramelle, ne voglio sempre di più!". Un comparto all’avanguardia, capace di intercettare le esigenze dei consumatori moderni, anche giovani, proponendo nuovi prodotti, gusti, formati e ricette. Basti pensare che ogni anno vengono lanciate sul mercato in media 10-15 nuove caramelle, a fronte di circa 35-40 ricette realizzate. Unione Italiana Food ha realizzato un...
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EFA News - European Food Agency
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