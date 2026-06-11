UE: prezzi agricoli in diminuzione su base annua

Secondo Eurostat, nel primo trimestre del 2026, il prezzo medio dei prodotti agricoli nell'Unione Europea è diminuito del 2,9% rispetto allo stesso trimestre del 2025. Si tratta di un calo leggermente superiore a quello registrato nell'ultimo trimestre del 2025 (-1,7%).

Il prezzo medio dei fattori produttivi agricoli (beni e servizi consumati in agricoltura e non correlati agli investimenti, come energia, fertilizzanti o mangimi) è rimasto pressoché invariato (-0,4%) nel primo trimestre del 2026, confermando la relativa stabilità dei prezzi di tali fattori produttivi osservata nel corso del 2025.

Nel primo trimestre del 2026, il prezzo medio dei prodotti agricoli ha registrato cali su base annua in 19 paesi dell'UE; le diminuzioni più marcate si sono registrate in Belgio (-12,9% rispetto al primo trimestre del 2025), Germania (-11,0%) e Lituania (-10,8%). I prezzi sono aumentati negli altri 8 paesi dell'UE, in particolare a Malta (+14,8%), in Croazia (+8,5%) e in Finlandia (+5,5%).

Per quanto riguarda il prezzo medio dei fattori produttivi non legati agli investimenti, si sono registrati cali in 14 paesi dell'UE, con le diminuzioni più marcate in Germania (-3,8%), Paesi Bassi (-3,4%), Cipro e Portogallo (entrambi -3,1%). Negli altri 13 paesi dell'UE si sono registrati aumenti, con le flessioni più consistenti in Lituania (+16,8%), Romania (+5,0%) e Irlanda (+3,6%).

A livello UE, i prezzi del latte e dei cereali sono diminuiti in media rispettivamente del 15,5% e dell'11,7% nel primo trimestre del 2026, rispetto allo stesso trimestre del 2025.

Tra i beni e servizi consumati in agricoltura, i prezzi medi dei fertilizzanti e degli ammendanti del suolo nell'UE sono aumentati del 6,6% nello stesso periodo, mentre quelli dei mangimi e dell'energia sono diminuiti rispettivamente del 4,9% e dello 0,6%.