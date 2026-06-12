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Ortofrutta fresca: export in ascesa nel I° trim
Il problema della chiusura del mercati asiatici
Il primo trimestre del 2026 registra un segno positivo per le esportazioni italiane di ortofrutta fresca (+7,6% in valore rispetto allo stesso periodo del 2025), nonostante un calo dei volumi (-0,9%) dovuto principalmente alla debacle dell’export di agrumi. E' quanto emerge dagli ultimi dati diffusi da Fruitimprese. Le importazioni rimangono pressoché costanti in termini di quantità (+0,5%) e crescono in...
lml - 60895
EFA News - European Food Agency
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