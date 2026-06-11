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Proteine vegetali, investire nelle filiere e nell'innovazione tech
Convegno promosso da Agronetwork su una delle frontiere di sviluppo per l’autonomia agroalimentare italiana ed europea
Le proteine vegetali rappresentano una delle frontiere di sviluppo per l’autonomia agroalimentare italiana ed europea, grazie alla crescente attenzione verso salute, sostenibilità e nuove opportunità di mercato. Questo il tema dell’incontro “Proteine vegetali e nuove opportunità per il settore agroalimentare”, promosso da Agronetwork a Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura, in collaborazione con il pro...
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EFA News - European Food Agency
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