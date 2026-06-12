Il Consorzio Sigillo Italiano porta il Fassone piemontese a Vico Equense

Dal 14 al 17 giugno, Vico Equense (NA) accoglierà la “Festa a Vico”, uno dei principali eventi di riferimento della cucina italiana d’eccellenza e che è alla sua ventitreesima edizione: punto di incontro annuale per centinaia di chef provenienti da tutta Italia, i quali, in quattro serate dedicate a differenti format gastronomici, si alterneranno per proporre degustazioni e piatti creati per il pubblico. L’evento unisce cucina e solidarietà, in quanto l’intero ricavato viene devoluto in beneficenza: nel 2025, la raccolta fondi è arrivata a 280mila euro, destinata integralmente ad alcune Onlus nazionali.

Nel contesto del progetto europeo “Eu Beef, Pure Quality” e per il secondo anno di seguito, il Consorzio Sigillo Italiano partecipa all’evento attraverso il proprio logo collettivo che promuove e valorizza le produzioni ottenute con il Sistema Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ), nato per far conoscere sempre di più la qualità della carne bovina Fassone di razza piemontese certificata SQNZ.

Franco Martini, presidente del Consorzio Sigillo Italiano, afferma: “Essere presenti per il secondo anno consecutivo a Festa a Vico significa partecipare a una manifestazione che rappresenta al meglio i valori della cucina italiana contemporanea: qualità, territorio, cultura gastronomica e attenzione al sociale. Per noi è anche un’importante occasione per continuare a far conoscere al grande pubblico e ai professionisti della ristorazione le caratteristiche del Fassone di razza Piemontese certificata SQNZ, una produzione che unisce elevati standard qualitativi, tracciabilità e valorizzazione della filiera.”

In occasione dell’evento, Consorzio Sigillo Italiano proporrà un aperitivo-degustazione con battuta al coltello di Fassone di razza piemontese e durante le serate verranno coinvolti chef e professionisti della ristorazione, i quali interpreteranno la carne con diverse preparazioni e proposte gastronomiche.

“Portare il Fassone di razza Piemontese in un contesto come Festa a Vico – conclude Martini – significa raccontare non solo un prodotto di eccellenza, ma anche il lavoro degli allevatori e il valore di un sistema di certificazione come l’SQNZ che garantisce qualità, sostenibilità e trasparenza lungo tutta la filiera.”