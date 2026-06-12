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CLARA MOSCHINI

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Polli, pesto senza conservanti e con... tanto marketing

Il marchio lancia il nuovo prodotto con una massiccia campagna pubblicitaria

Polli, storico marchio italiano fondato nel 1872, presenta una grande novità: il Pesto alla Genovese senza conservanti. Un prodotto profondamente rinnovato, che nasce da anni di investimento nella filiera del basilico italiano e da una scelta netta: portare sulle tavole degli italiani un pesto ancora più buono, senza conservanti e senza rinunciare a nulla del gusto originale. Il Pesto alla Genovese Po...

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EFA News - European Food Agency
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