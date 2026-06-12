Pac, serve piu budget per sicurezza e approvvigionamento

“Investire in agricoltura equivale a investire in sicurezza nazionale e nella crescita dell'auto approvvigionamento, per non dipendere da importazioni che spesso non rispettano gli stessi standard delle nostre produzioni. Penso al Mercosur. Per questo serve una nuova PAC più forte, con un budget superiore rispetto a quello attuale". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura e del Copa, Massimiliano Gi...