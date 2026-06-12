Fine Foods diventa "liquida" con Sofar

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., CSDMO (Contract Solutions Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente, specializzata nello sviluppo e nella produzione in conto terzi di prodotti per l'industria nutraceutica, farmaceutica e cosmetica, e quotata all’Euronext STAR Milan, rende noto di aver perfezionato oggi, in esecuzione del contratto sottoscritto e comunicato al mercato lo...