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Fine Foods diventa "liquida" con Sofar
Chiusa con Alfasigma, l'azienda nutraceutica debutta in un nuovo segmento
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., CSDMO (Contract Solutions Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente, specializzata nello sviluppo e nella produzione in conto terzi di prodotti per l'industria nutraceutica, farmaceutica e cosmetica, e quotata all’Euronext STAR Milan, rende noto di aver perfezionato oggi, in esecuzione del contratto sottoscritto e comunicato al mercato lo...
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EFA News - European Food Agency
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