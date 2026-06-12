Istat Agricoltura/2. Aumentano i consumi

L'Istat ha pubblicato oggi il report sui Conti economici dell'Agricoltura nel 2025, mettendo in risalto come i consumi intermedi dell’agricoltura abbiano superato 32 miliardi di euro, pari al 42,7% del valore della produzione. In valore sono cresciuti dell’1,9% rispetto al 2024, con volumi in ripresa (+0,9%) e prezzi in moderato aumento (+1,0%). Le principali voci di spesa sono risultate i mangimi (8,2...