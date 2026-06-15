Cdp vicino alle "piccole"

Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale, Dario Scannapieco, ha deliberato operazioni per un valore complessivo di 315 milioni di euro a favore di opere infrastrutturali e aziende italiane.

In linea con gli obiettivi definiti dal Piano Strategico 2025-2027, il consiglio ha approvato nuove iniziative in favore dell’economia reale finalizzate a incrementare l’accesso al credito per le imprese di più piccole dimensioni e promuoverne crescita e competitività sul mercato nazionale ed estero.

Il CdA ha inoltre dato il via libera a iniziative per ampliare gli investimenti dedicati all’efficientamento delle reti energetiche.