BoviDay 2026: buona la prima

Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la prima edizione del BoviDay – Giornata della carne bovina, organizzata da Expo Consulting, svoltasi il 10 giugno scorso presso l’hotel Expo Verona di Villafranca (VR) a cui hanno partecipato più di 120 persone. L'evento ha richiamato l'attenzione dell’intera filiera produttiva compresa la Gdo e ha dato vita a un confronto ampio e qualificato sulle principali sfide che attendono il comparto della carne bovina nel nostro Paese.

Nel corso dell’evento si è parlato di economia, delle prospettive della nuova Politica agricola comune (Pac) e delle possibili ricadute degli accordi commerciali internazionali, a partire dal Mercosur. Ampio spazio è stato dedicato inoltre all'innovazione, alla sostenibilità e ai nuovi modelli produttivi, tra cui il Beef on Dairy, con l'obiettivo di individuare strumenti e strategie capaci di rafforzare la competitività delle imprese.

Grande attenzione è stata riservata anche al benessere animale e alla biosicurezza, temi sempre più centrali per il settore, che obbligano gli operatori a mantenere elevata l'attenzione sulle misure preventive e sui protocolli di controllo sanitario, fondamentali per la tutela degli allevamenti.

Tra gli argomenti affrontati anche il legame tra alimentazione animale, benessere e qualità delle produzioni, la valorizzazione delle razze autoctone e il ruolo della carne bovina all'interno di una dieta equilibrata. Non è mancato infine un approfondimento sul tema dell'informazione, della disinformazione e della necessità di comunicare ai consumatori contenuti corretti e basati su evidenze scientifiche.

A dare ulteriore valore all'iniziativa è stata la qualità dei relatori intervenuti: Angelo Frascarelli (Università di Perugia), Francesco Cobalchini (Intermizoo), Giulio Cozzi (Università degli studi di Padova), Eliana Schiavon (Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana), Carlo Sgoifo Rossi (Università degli Studi di Milano), Andrea Quaglia (direttore di Anabic), Andrea Rabino (presidente di Anaborapi), Anna Nudda (Università degli Studi di Sassari) e Andrea Bertaglio (giornalista), che hanno offerto punti di vista diversi ma complementari sui principali temi di attualità per la filiera.

“La risposta ricevuta da questa prima edizione del BoviDay conferma quanto fosse sentita l'esigenza di un momento di confronto dedicato esclusivamente alla filiera bovina da carne", dichiara Elisabetta Zagnoli, amministratore delegato di Expo Consulting. "Abbiamo voluto creare un appuntamento capace di mettere attorno allo stesso tavolo allevatori, tecnici, ricercatori e imprese per affrontare con competenza le sfide che attendono il settore. Dai temi economici alla sostenibilità, dalla biosicurezza al benessere animale, fino alla corretta informazione verso il consumatore, è emersa con forza la volontà di costruire una filiera sempre più solida, moderna e competitiva. La carne bovina italiana può contare su standard produttivi, sanitari e di benessere animale tra i più elevati al mondo”.