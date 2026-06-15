Sigep China: roadshow a Shanghai

Dopo il debutto di Sigep Usa a Las Vegas, il network internazionale di Sigep World - organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg) - prosegue il percorso di sviluppo globale con Sigep China, il roadshow in programma il 17 e 18 giugno alla Pich School di Shanghai e dedicato alla promozione del gelato artigianale italiano nel mercato cinese. Realizzato da Ieg in partnership con Ice Agenzia, Unione Italiana Food (Uif) Gruppo Prodotti per Gelato, Acomag (Associazione Nazionale Costruttori Macchine Arredamenti Attrezzature per Gelato) e Gelato World Cup, Sigep China si inserisce nella strategia internazionale del brand Sigep volta a valorizzare nel mondo l’eccellenza italiana delle filiere gelato, pastry, coffee, bakery e pizza attraverso eventi, networking e attività di formazione nei mercati a più alto potenziale di crescita. L’evento sarà in contemporanea con Discover Gelato, organizzato da Uif in partnership con Ice Agenzia, a rafforzare ancora di più la promozione e la conoscenza all’estero del gelato artigianale italiano.

La Cina rappresenta oggi uno dei mercati più dinamici per il comparto del gelato. Secondo i dati elaborati da Uif, nel 2025 il mercato cinese del gelato ha superato i 95 miliardi di yuan – pari a oltre 12 miliardi di euro – con il segmento artigianale che rappresenta circa il 7% del totale e registra tassi di crescita compresi tra il 15% e il 18% annuo. Shanghai, capitale asiatica del retail esperienziale e della ristorazione internazionale, rappresenta uno dei contesti più strategici per lo sviluppo del gelato artigianale italiano, all’interno di un consumo sempre meno stagionale: sempre secondo i dati Uif, oltre il 70% dei consumatori cinesi dichiara infatti di consumare gelato anche durante la stagione invernale, confermando nuove opportunità di sviluppo per l’intera filiera del Foodservice.

Il roadshow si articolerà in due giornate dedicate a media, professionisti horeca e studenti. Il 17 giugno si terrà la giornata inaugurale con la partecipazione di istituzioni italiane e cinesi, partner del progetto e stampa, seguita da sessioni dimostrative e attività dedicate a media e influencer. Nel pomeriggio spazio alla formazione professionale rivolta a operatori horeca, bakery, caffetterie, ristoranti e investitori interessati alle opportunità di business del settore in Cina. Il 18 giugno sarà invece dedicato agli studenti della Pich School con lezioni teoriche e workshop pratici sulla storia del gelato italiano, le tecniche produttive, i macchinari e le differenze tra gelato artigianale, soft e industriale. Interverranno, tra gli altri, Fabio De Cillis per Ita – Italian Trade Agency, Ilaria Cicero per Italian Exhibition Group, Ludovico Santasilia, advisor Uif, Achille Sassoli per Acomag e Sergio Colalucci, presidente Gelato World Cup.

Sigep China nasce con l’obiettivo di promuovere il valore culturale, professionale e industriale del gelato artigianale italiano. Il roadshow metterà in evidenza non solo la qualità del prodotto finale, ma anche l’eccellenza italiana nelle tecnologie, nei macchinari e negli ingredienti professionali per la gelateria. Al centro dell’iniziativa anche la capacità del gelato artigianale italiano di coniugare tradizione, innovazione e adattamento ai gusti locali. "Dopo il successo del debutto di Sigep Usa, Sigep China rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo internazionale del brand Sigep e del suo network globale", spiega Ilaria Cicero, Global Exhibition Director Food & Beverage Division di Ieg. "Con i roadshow internazionali e le attività di Sigep Meets the World continuiamo a creare occasioni di incontro tra imprese, professionisti e mercati strategici, promuovendo nel mondo l’eccellenza italiana del gelato artigianale e delle filiere del Foodservice".