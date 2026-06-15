Italiani e spesa: fattore salute sempre più decisivo

Pensare alla salute a lungo termine è ormai un bisogno diffuso nel nostro paese: il 75% degli italiani dichiara infatti una grande attenzione al tema, un dato che supera nettamente la media europea (61%). Questa attitudine determina anche le scelte di acquisto quotidiane per un italiano su due (51%): il 49% infatti è abituato a tenere in considerazione le informazioni nutrizionali dei prodotti e i...