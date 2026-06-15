Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Italiani e spesa: fattore salute sempre più decisivo
In crescita la penetrazione dei trend sugar free, senza lattosio, plant-based e gluten free
Pensare alla salute a lungo termine è ormai un bisogno diffuso nel nostro paese: il 75% degli italiani dichiara infatti una grande attenzione al tema, un dato che supera nettamente la media europea (61%). Questa attitudine determina anche le scelte di acquisto quotidiane per un italiano su due (51%): il 49% infatti è abituato a tenere in considerazione le informazioni nutrizionali dei prodotti e i...
lml - 60947
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency