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Cereali: import ed export italiani in calo su tutta la linea
In controtendenza farina di grano tenero, pasta alimentare e mangimi
Sulla base dei dati provvisori Istat (leggi notizia EFA News) le importazioni in Italia nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nel primo trimestre 2026 sono diminuite sia nelle quantità di 328.600 tonnellate (-4,9%) e sia nei valori di 286,0 milioni di euro (-12,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Nel periodo in esame risultano diminuire sia in quantità che in val...
lml - 60954
EFA News - European Food Agency
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