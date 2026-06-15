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Capgen, il futuro della Pac e delle imprese agricole under 40
Progetto europeo per approfondire le priorità dell’agricoltura italiana in Europa
Si è concluso oggi, a Palazzo della Valle, “CAPGEN – Europa, giovani e agricoltura”: un progetto europeo di informazione e comunicazione sulla Politica Agricola Comune, con l'agenzia Ansa come capofila, in collaborazione con Confagricoltura e ANGA-Giovani di Confagricoltura. Una sinergia già collaudata, dopo diverse campagne di informazione sviluppate nell’ambito di iniziative della DG Agri, che si è...
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EFA News - European Food Agency
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