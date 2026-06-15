Abruzzo in Bolla: L'Aquila capitale italiana delle bollicine

"L’enoturismo valorizza a 360 gradi le nostre aree rurali e interne, la cultura, il turismo e le produzioni locali". È quanto dichiarato dalla consigliera regionale abruzzese Carla Mannetti nel corso della conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di Abruzzo in Bolla, in programma dal 20 al 22 giugno all’Aquila, che per tre giorni diventerà la capitale italiana delle bollicine.La manife...