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Vinext, Cesare Bianco entra nel board
Consigliere esecutivo per commerciale e sviluppo strategico
Vinext, azienda specializzata in biotecnologie e tecnologie per l’enologia quotata sul segmento Euronext Growth Milan, rende noto che il consiglio di amministrazione ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere Sergio Corbi, comunicate il 12 giugno (leggi nofizua EFA News), per "sopraggiunti impegni professionali che non consentono la prosecuzione del mandato con la necessaria continuità".Nella med...
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EFA News - European Food Agency
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