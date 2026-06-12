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CLARA MOSCHINI

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Vinext, lascia il consigliere Corbi

La società biotech per il vino lancia restyling del sito web e i risultati di una nuova ricerca

Vinext, azienda specializzata in biotecnologie e tecnologie per l’enologia quotata sul segmento Euronext Growth Milan, comunica che il cda ha ricevuto in data 11 giugno 2026 le dimissioni rassegnate dal consigliere non esecutivo Sergio Corbi con efficacia dal 15 giugno p.v. per sopraggiunti motivi professionali. A livello industriale, nei giorni scorsi scorsi Vinext ha presentato il nuovo sito web...

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EFA News - European Food Agency
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