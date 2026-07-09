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Vinext, il cda nomina presidente Cesare Bianco
Prende il posto del dimissionario Sergio Corbi: resterà in carica fino al 31 dicembre 2027
Vinext, azienda specializzata in biotecnologie e tecnologie per l'enologia quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che l'assemblea ordinaria degli azionisti, ha approvato tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.Tra gli argomenti più impprtanti all'odg c'era quello dei cambi al vertice dipo le dimissioni di Sergio Corbi comunicate il 12 giugno scorso (leggi notizia EFA News). In merito ieri...
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EFA News - European Food Agency
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