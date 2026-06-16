Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
De' Longhi prosegue nel buy back
Acquistate azioni per oltre 2,8 milioni di euro
Prosegue il piano di buy back di De' Longhi. La societa dei piccoli elettrodomestici, infatti, comunicato di aver acquistato nel periodo compreso tra il 8 giugno 2026 ed il 12 giugno 2026, 80.728 azioni proprie corrispondenti allo 0,0534 % del numero complessivo di azioni ordinarie. Il prezzo medio ponderato é di 35,8713 euro> il controvalore titoli complessivo e pari a 2.895.819,05 euro. A seguito delle...
Fc - 60979
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency