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CLARA MOSCHINI

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De' Longhi prosegue nel buy back

Acquistate azioni per oltre 2,8 milioni di euro

Prosegue il piano di buy back di De' Longhi. La societa dei piccoli elettrodomestici, infatti, comunicato di aver acquistato nel periodo compreso tra il 8 giugno 2026 ed il 12 giugno 2026, 80.728 azioni proprie corrispondenti allo 0,0534 % del numero complessivo di azioni ordinarie. Il prezzo medio ponderato é di 35,8713 euro> il controvalore titoli complessivo e pari a 2.895.819,05 euro. A seguito delle...

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