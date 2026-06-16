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CLARA MOSCHINI

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Logistica. Le guerre ridisegnano le rotte dei prodotti agricoli

Tracciabilità e provenienze: prezzi calano gradualmente ma rimangono alti rispetto al pre-2020

Quali sono le conseguenze dalle tensioni geopolitiche e dalle guerre sul transito dei prodotti agricoli? I dati arrivano da un osservatorio privilegiato, quello di Bureau Veritas, che si è trovato a far fronte anche alla rivoluzione in atto nelle provenienze dei prodotti alimentari e quindi alla necessità di resettare i controlli di sicurezza e di qualità. Secondo un report di Bureau Veritas Commodities Ita...

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