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Logistica. Le guerre ridisegnano le rotte dei prodotti agricoli
Tracciabilità e provenienze: prezzi calano gradualmente ma rimangono alti rispetto al pre-2020
Quali sono le conseguenze dalle tensioni geopolitiche e dalle guerre sul transito dei prodotti agricoli? I dati arrivano da un osservatorio privilegiato, quello di Bureau Veritas, che si è trovato a far fronte anche alla rivoluzione in atto nelle provenienze dei prodotti alimentari e quindi alla necessità di resettare i controlli di sicurezza e di qualità. Secondo un report di Bureau Veritas Commodities Ita...
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EFA News - European Food Agency
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