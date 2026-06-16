Logistica. Le guerre ridisegnano le rotte dei prodotti agricoli

Quali sono le conseguenze dalle tensioni geopolitiche e dalle guerre sul transito dei prodotti agricoli? I dati arrivano da un osservatorio privilegiato, quello di Bureau Veritas, che si è trovato a far fronte anche alla rivoluzione in atto nelle provenienze dei prodotti alimentari e quindi alla necessità di resettare i controlli di sicurezza e di qualità. Secondo un report di Bureau Veritas Commodities Ita...