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Bcc Emilia Romagna, cresce la raccolta (e l'attenzione al territorio)
2025 chiuso a 30,6 miliardi per le 9 Banche di Credito Cooperativo della regione
Solide, radicate nel territorio, anticicliche e in crescita: è questo il ritratto delle Banche di Credito Cooperativo regionali che emerge dal bilancio 2025 approvato oggi dall’assemblea dei soci della Federazione BCC dell’Emilia-Romagna. Le nove BCC associate (Banca Centro Emilia, Banca Malatestiana, BCC Felsinea, BCC Romagnolo, BCC Sarsina, Emil Banca, La BCC ravennate, forlivese e imolese, Rivi...
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EFA News - European Food Agency
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