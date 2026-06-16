Bcc Emilia Romagna, cresce la raccolta (e l'attenzione al territorio)

Solide, radicate nel territorio, anticicliche e in crescita: è questo il ritratto delle Banche di Credito Cooperativo regionali che emerge dal bilancio 2025 approvato oggi dall’assemblea dei soci della Federazione BCC dell’Emilia-Romagna. Le nove BCC associate (Banca Centro Emilia, Banca Malatestiana, BCC Felsinea, BCC Romagnolo, BCC Sarsina, Emil Banca, La BCC ravennate, forlivese e imolese, Rivi...