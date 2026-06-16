Balsamico Tradizionale Modena all'Arena di Verona

Anche l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop ha partecipato da protagonista a "Campioni del Mondo – Italia Loves Unesco", il grande evento andato in scena il 5 giugno all'Arena di Verona e dedicato a due eccellenze che rappresentano l'Italia nel mondo: l'Opera e la Cucina Italiana.

L'iniziativa, organizzata da Fondazione Arena di Verona in collaborazione con il ministero della Cultura, il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il ministero del Turismo, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata trasmessa in mondovisione su Rai 1 e ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e dello spettacolo.

A rappresentare il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop erano presenti il presidente Enrico Corsini e il vicepresidente Leonardo Giacobazzi, che nel corso della serata hanno avuto l'onore di omaggiare il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi con due bottiglie di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop Extravecchio, simbolo di una tradizione produttiva unica al mondo e autentica espressione del patrimonio agroalimentare modenese.

L'evento ha riunito sul prestigioso palco dell'Arena oltre 500 artisti tra interpreti della lirica, musicisti, ballerini e protagonisti della scena musicale internazionale.

"L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop è il frutto di una storia secolare fatta di competenze, cultura e identità territoriale", commenta il presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop Enrico Corsini. "Eventi come questo consentono di raccontare al grande pubblico il valore di un prodotto che è ambasciatore di Modena e dell'Italia nel mondo".

La collaborazione tra il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e Fondazione Arena di Verona ha trovato ulteriore conferma anche in occasione della serata inaugurale del 103° Arena di Verona Opera Festival, andata in scena venerdì 12 giugno. In rappresentanza del Consorzio erano presenti ancora una volta il presidente Corsini e il vicepresidente Giacobazzi, che hanno preso parte a uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi a livello internazionale.