Ma cos'hai messo nel caffè?

Il mercato delle capsule e cialde di caffè continua a rappresentare uno dei segmenti più dinamici dell’industria del caffè, sostenuto dalla domanda di prodotti monodose, dalla crescita del consumo domestico e dall’attenzione verso soluzioni premium e sostenibili. In Italia, il comparto mostra un valore della produzione a oltre 1,8 miliardi di euro, tra 1,4 miliardi di euro nel mercato interno e un ex...