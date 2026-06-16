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Ma cos'hai messo nel caffè?
L'espansione mondiale nel consumo di cialde traina le performance della piemontese Tuttocapsule
Il mercato delle capsule e cialde di caffè continua a rappresentare uno dei segmenti più dinamici dell’industria del caffè, sostenuto dalla domanda di prodotti monodose, dalla crescita del consumo domestico e dall’attenzione verso soluzioni premium e sostenibili. In Italia, il comparto mostra un valore della produzione a oltre 1,8 miliardi di euro, tra 1,4 miliardi di euro nel mercato interno e un ex...
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EFA News - European Food Agency
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