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Piovan, shopping in Danimarca per l'automazione food
Acquisita Aasted, leader nelle apparecchiature per cioccolato, prodotti da forno e confetteria
PiovanGroup ha siglato un accordo per l’acquisizione di Aasted, leader mondiale nella fornitura di soluzioni innovative e apparecchiature avanzate per i settori del cioccolato, dei prodotti da forno e della confetteria. L’operazione, di cui non é stata resa nota l'entità economica, è subordinata al closing e alle relative autorizzazioni regolamentari: rappresenta un passaggio rilevante nella strateg...
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EFA News - European Food Agency
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