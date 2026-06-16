Piovan, shopping in Danimarca per l'automazione food

PiovanGroup ha siglato un accordo per l’acquisizione di Aasted, leader mondiale nella fornitura di soluzioni innovative e apparecchiature avanzate per i settori del cioccolato, dei prodotti da forno e della confetteria. L’operazione, di cui non é stata resa nota l'entità economica, è subordinata al closing e alle relative autorizzazioni regolamentari: rappresenta un passaggio rilevante nella strateg...