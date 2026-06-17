Pubblici esercizi: criticità e sfide di un settore di prestigio

Gli ultimi dati confermano il momento difficile dei pubblici esercizi. Profondo rosso per i bar, va meglio per i ristoranti, mentre sul settore gravano le sfide dei takeaway e della malamovida. E' quanto emerge dall'indagine “Pubblici esercizi e movida. La demografia d’impresa nei centri storici”, realizzata dalla Fipe e presentata a Roma presso la sede nazionale di Confcommercio (leggi notizia EFA News).

A margine dell'evento, EFA News ha raccolto i commenti di Luciano Sbraga, vicedirettore del Centro Studi di Fipe-Confcommercio, e Lino Enrico Stoppani, presidente di Confcommercio.

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