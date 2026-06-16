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Logistica. RT&L si allea con i cinesi di Guanzhou Salvage
Partecipazione congiunta a bandi nelle aree del Mediterraneo, Africa e Sud America
RT&L S.p.a, società a capo dell’omonimo gruppo, attiva nei servizi logistici globali con una forte presenza in mercati strategici ed un’ampia offerta di soluzioni integrate nei settori freight forwarding e customs brokerage, quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha comunicato oggi di aver sottoscritto un accordo quadro di durata biennale con Guangzhou Salvage, società di di...
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EFA News - European Food Agency
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