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CLARA MOSCHINI

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Dazi Ue-Usa: l'Unione europea dà l'ok

Entro il 30 giugno, la Commissione valuterà l'impatto su industria, agricoltura e pmi

I deputati eurooei hanno approvato in via definitiva due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari dell'UE nel quadro della dichiarazione congiunta UE-USA dell'agosto 2025 siglata a Turnbery in Scozia (leggi notizia EFA News). Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astensioni, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti e prevede...

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EFA News - European Food Agency
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