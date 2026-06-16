Dazi Ue-Usa: l'Unione europea dà l'ok

I deputati eurooei hanno approvato in via definitiva due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari dell'UE nel quadro della dichiarazione congiunta UE-USA dell'agosto 2025 siglata a Turnbery in Scozia (leggi notizia EFA News). Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astensioni, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti e prevede...