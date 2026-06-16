Intesa Sanpaolo: nuova raccolta fondi a scopo sociale

Intesa Sanpaolo sostiene il progetto “La Locanda della Casa: molto più di un pasto” de Il Manto di Martino Ets grazie al Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’iniziativa, selezionata dalla banca nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con Cesvi, nasce con l’obiettivo di ampliare la Locanda della Casa per rendere gli spazi più adeguati e rispondere a bisogni sempre più complessi.

La raccolta fondi sarà attiva fino al 31 agosto: tutti possono contribuire con una donazione su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/locanda-della-casa

La Banca parteciperà attivamente al traguardo dei 100mila euro, contribuendo con 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online. Il progetto è rivolto alla riqualificazione e all’ampliamento della Locanda della Casa, punto di riferimento per l’accoglienza di persone sena dimora a Rovigo, con l’obiettivo futuro di integrare servizi di ascolto e orientamento, un ambulatorio medico sociale e un miniappartamento per l’accoglienza temporanea. Questi interventi permetteranno di rendere gli spazi più adeguati alla gestione quotidiana dei servizi e di migliorare l’accesso a funzioni essenziali come igiene personale e socialità.

Più in dettaglio i fondi raccolti saranno destinati a: ampliamento della mensa per offrire fino a 60 pasti al giorno; riqualificazione della caffetteria comunitaria; realizzazione di una nuova area docce con lavanderia e guardaroba. Durante i lavori, il servizio mensa sarà garantito in sedi alternative.

Il progetto permetterà di ampliare il numero di persone raggiunte, passando da poco più di 300 persone all’anno fino a circa 600, con una stima di 400–450 persone coinvolte nel corso del progetto. Saranno coinvolte 50/60 persone, in particolare: persone senza dimora tra i 20 e i 74 anni, in prevalenza uomini, che potranno accedere a pasti caldi quotidiani, docce e servizi di lavanderia; giovani tra i 19 e i 24 anni in condizioni di precarietà, coinvolti in attività di socializzazione e prevenzione della marginalità, grazie alla caffetteria rinnovata; persone inserite in percorsi di esecuzione penale esterna, che potranno trovare nella Locanda un contesto di supporto e reinserimento.

"Grazie a Intesa Sanpaolo e alla generosità di chi vorrà sostenere questo progetto, abbiamo ora concretamente la possibilità di rendere gli spazi della Locanda ancora più accoglienti e funzionali", dichiara Davide Girotto, direttore di Caritas diocesana di Adria-Rovigo, di cui Il Manto di Martino Ets è braccio operativo. "Con il contributo di tutti potremo compiere un nuovo fondamentale passo di crescita in questo cammino di costruzione di un luogo dove sempre più la fragilità possa essere vissuta in una dimensione di Casa, uno spazio aperto alla comunità, capace di generare coesione e responsabilità condivisa”.

Da parte sua, Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo ha commentato: “Con questo progetto confermiamo la nostra attenzione verso la comunità di Rovigo. Si tratta, infatti, del secondo intervento che sosteniamo nella provincia attraverso il Programma Formula, dopo il progetto del 2024 dedicato alla Comunità mamma-bambino di Adria. Oggi siamo al fianco de Il Manto di Martino per contribuire a rafforzare un luogo di accoglienza, ascolto e inclusione per tutta la comunità. Siamo un’istituzione a sostegno dei territori e supportiamo iniziative ad alto impatto sociale coinvolgendo comunità, imprese e Terzo Settore in progetti condivisi e inclusivi, capaci di generare valore duraturo per la collettività.”

L’iniziativa rientra nell’ambito del contributo alla riduzione dei divari sociali realizzato dal gruppo guidato da Carlo Messina a favore della crescita del Paese, un obiettivo strategico inserito nel Piano di impresa dal 2018 e sviluppato dalla struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale.