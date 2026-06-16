Cibus Tec, verso la 54a edizione

Presentata oggi a Milano la 54ª edizione di Cibus Tec, l’appuntamento globale di riferimento per l’evoluzione dell’industria dedicata alle tecnologie per il settore alimentare e delle bevande, che si terrà a Parma dal 27 al 30 ottobre 2026.

Le proiezioni finali indicano una manifestazione in ulteriore rafforzamento, con l’obiettivo di superare i 1.300 espositori e brand, oltre 40.000 metri quadrati di superficie espositiva e l’utilizzo dell’intero quartiere fieristico. La componente internazionale si conferma uno degli elementi più rilevanti dell’edizione 2026, con una quota prevista di espositori e brand esteri superiore al 30% e una presenza qualificata proveniente dai principali mercati mondiali delle tecnologie per l’industria alimentare e delle bevande.

Anche sul fronte dei visitatori, i dati di pre-accredito evidenziano un andamento positivo rispetto alla stessa fase della precedente edizione. Cibus Tec 2026 punta a superare i 40.000 professionisti presenti, con una quota di visitatori internazionali prevista in crescita e un’attenzione sempre più forte verso buyer, decision maker e operatori qualificati delle principali filiere food & beverage.

Ad aprire la Conferenza Stampa di oggi è stato Thomas Rosolia, Presidente Koeln Parma Exhibitions e Amministratore Delegato di Koelnmesse Italia, che ha sottolineato: “Il contributo di Koelnmesse rappresenta un acceleratore strategico per la crescita di Cibus Tec e per il suo posizionamento sui mercati globali. L’esperienza nel food technology e la rete internazionale costruita anche attraverso appuntamenti leader come Anuga FoodTec permettono di coinvolgere professionisti di alto profilo e di rafforzare il ruolo della manifestazione come piattaforma dedicata all’innovazione e all’internazionalizzazione del settore food & beverage”.

Antonio Cellie, CEO Koeln Parma Exhibitions e Fiere di Parma ha aggiunto: “Cibus Tec è l’unica manifestazione capace di riunire, in un unico luogo, tutte le filiere della tecnologia e dell’innovazione per il food & beverage. Un vero e proprio affondo nell’intera catena produttiva: dal latte al conserviero, dal vino alla birra, fino alle lavorazioni più specialistiche. Qui il trasferimento tecnologico diventa concreto, perché presentiamo l’intero spettro delle innovazioni che stanno trasformando l’industria. È questo che rende Cibus Tec un appuntamento imprescindibile per chi vuole capire dove sta andando il settore e quali soluzioni guideranno la competitività dei prossimi anni“.

L’internazionalizzazione continua a rappresentare uno dei principali asset strategici dell’evento. Grazie alla collaborazione con ICE Agenzia e con il supporto della Regione Emilia-Romagna, in questa edizione si rafforza ulteriormente il Top Buyers Program, uno dei più strutturati programmi di incoming internazionale del settore, che porterà a Parma oltre 3.000 buyer internazionali qualificati. Un focus particolare sarà dedicato anche al continente africano, con oltre 100 nuovi top buyer provenienti da mercati ad alto potenziale per lo sviluppo delle tecnologie

A caratterizzare l’edizione 2026 è anche la partnership con il World Pasta Day, l’evento globale più atteso dell’industria della pasta, promosso da Unione Italiana Food e da IPO - International Pasta Organization.

Per la prima volta nella sua storia il World Pasta Day si svolgerà a Parma, all’interno di Cibus Tec con 2 giorni di iniziative, il 27 e 28 ottobre, concentrate nel Padiglione 2 della fiera, dedicate a produttori, aziende tecnologiche associazioni, istituzioni, retailer e operatori specializzati provenienti da tutto il mondo.

L'industria italiana della pasta continua a confermare la propria leadership internazionale: l'Italia esporta circa il 59% della produzione nazionale e rappresenta il 24% della produzione mondiale, tanto che un piatto di pasta su quattro consumato nel mondo e circa tre su quattro in Europa sono preparati con pasta italiana.

I dati Unionfood per il 2025 evidenziano, rispetto al 2024, una crescita dei volumi produttivi, +0,8%, e dell'export in quantità, +2,1%, a fronte di una lieve flessione del valore della produzione, -1,9%, e del valore delle esportazioni, -1,2%, riconducibile in parte al fisiologico assestamento del mercato dopo le dinamiche straordinarie registrate negli anni successivi alla pandemia.

Cibus Tec 2026 si arricchisce, infatti, di nuovi progetti speciali dedicati a due filiere strategiche dell’industria alimentare e delle bevande: "Bakery? Yes, we tec!" e "Beverage? Yes, we tec!": aree tematiche interamente dedicate alle tecnologie e alle soluzioni più innovative per i prodotti da forno e per il comparto delle bevande, che raccontano l’intero processo produttivo, dalla lavorazione delle materie prime fino al confezionamento e al fine linea.

Tra le principali novità di Cibus Tec 2026 spicca la partnership strategica con Federvini, la federazione che rappresenta le imprese italiane dei settori vino, spiriti e aceti, promuovendone lo sviluppo e la competitività.

Riguardo alla collaborazione strategica Federvini e Cibus Tec, Gabriele Castelli, Direttore Federvini ha affermato: “Cibus Tec rappresenta sempre più una vetrina per le nuove tecnologie applicate al settore alimentare, vini inclusi, e siamo ben lieti di avviare questa collaborazione mettendo il focus sulla sostenibilità, anche alla luce delle recenti novità legislative in merito. Per questo siamo ben felici di costruire, insieme a Cibus Tec, un primo workshop dedicato interamente al settore vitivinicolo che vedrà il confronto tra il mondo della produzione, i fornitori di macchinari e il mondo delle istituzioni”.

Cibus Tec 2026 si terrà in contemporanea con la seconda edizione di Labotec, evento di riferimento per l’innovazione e le tecnologie di laboratorio analisi, fiera che riunisce in un unico contesto diversi settori industriali, rafforzando i contenuti della manifestazione grazie al ruolo sempre più centrale di queste tecnologie nell’industria food & beverage.