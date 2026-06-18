Il colosso della carne Jbs chiude 2 stabilimenti

JBS USA, filiale yankee del gigante JBS S.A., società brasiliana considerata la più grande azienda di lavorazione della carne del mondo, ha annunciato la chiusura di due stabilimenti in Pennsylvania e nel Tennessee. L’azienda ha sottolineato il proprio impegno a sostenere le persone colpite mentre implementa cambiamenti mirati per rafforzare le attività in futuro.

Le chiusure includono lo stabilimento di produzione di carne bovina a Souderton, in Pennsylvania (una periferia di Filadelfia) e lo stabilimento per prodotti a valore aggiunto a Memphis, nel Tennessee. La produzione degli stabilimenti interessati sarà assorbita da altre attività all’interno della rete aziendale, garantendo la continuità delle forniture e del servizio per i clienti.

"Queste decisioni non sono mai facili perché colpiscono direttamente i membri del nostro team e le comunità in cui operiamo - ha dichiarato Wesley Batista Filho, ceo di JBS USA - Siamo profondamente grati ai membri del team di questi stabilimenti per i loro sforzi e il loro contributo nel corso di molti anni. In questo momento il nostro obiettivo è sostenerli con trasparenza, rispetto e accesso a nuove opportunità, ovunque sia possibile".