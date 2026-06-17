Finlombarda supporta Sapori Artigianali

Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, ha concluso un’operazione di finanziamento di importo pari a 3 milioni di euro a sostegno dello sviluppo di Sapori Artigianali srl. Il sostegno è a beneficio di un'azienda nata nel 2014 in provincia di Brescia dall’imprenditore Mauro Tiberti e protagonista di un percorso di crescita diversificato nei settori della commercializzazione di prodotti da forno e dolciari con il marchio ODStore (Ovunque Dolce Salato), della ristorazione fast food in franchising con il marchio Kfc e dell’hôtellerie di lusso con Ods Sweet Hotel & Restaurant. Il gruppo opera attraverso una rete di circa 130 punti vendita a marchio ODStore, dei quali 39 in Lombardia, consolidando progressivamente la propria presenza sul mercato nazionale.

“Sapori Artigianali ha costruito un percorso di crescita solido, ampliando progressivamente il proprio raggio d’azione e dimostrando capacità di adattarsi a mercati differenti. Il finanziamento di Finlombarda si inserisce in questa traiettoria di sviluppo e conferma il nostro impegno nell’affiancare imprese che investono, innovano e guardano al futuro con una visione imprenditoriale chiara e ambiziosa”, ha dichiarato Andrea Mascetti, presidente di Finlombarda.

“Il sostegno di Finlombarda consentirà al nostro gruppo di procedere nel percorso di crescita delineato per il prossimo triennio che prevede la razionalizzazione della struttura commerciale ed il rinnovamento dei punti vendita con focus su nuove aperture in particolar modo nelle grandi città e centri urbani, Il tutto accompagnato dallo sviluppo di nuovi prodotti ed offerte commerciali competitive sia per qualità che per prezzo di vendita”, ha dichiarato Mauro Tiberti, amministratore unico di Sapori Artigianali.