Pesca e acquacoltura: produzione ai massimi storici

Con un valore di 184 miliardi di dollari, il commercio di prodotti ittici continua a raggiungere livelli record e ora rivaleggia con quello della carne terrestre. Garantire una crescita sostenibile ed equa degli ecosistemi marini e interni, tuttavia, rimane una sfida fondamentale. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto sullo Stato della pesca e dell'acquacoltura nel mondo (Sofia 2026) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao).

Il rapporto, presentato ieri all'undicesima conferenza "Our Ocean" a Mombasa, in Kenya, fornisce statistiche aggiornate sulla pesca e l'acquacoltura a livello globale. Evidenzia come la Fao, insieme agli Stati membri, alle comunità, alle istituzioni, all'industria e ai partner, stia traducendo la sua visione di Trasformazione Blu in risultati misurabili.

Sofia 2026 stima che la produzione globale di pesca e acquacoltura abbia raggiunto il record di 235 milioni di tonnellate nel 2024, di cui 195 milioni di tonnellate di prodotti ittici, confermando il ruolo sempre più importante del settore nell'alimentazione mondiale.

Mentre la pesca in mare aperto si è in gran parte stabilizzata, a seguito dei limiti ecologici e di un'efficace gestione di alcuni stock ittici, la produzione di animali acquatici ha continuato a crescere, con una media del 3,2% annuo dagli anni '50. In particolare, nel 2024 la produzione di acquacoltura di animali acquatici ha superato per la prima volta i 100 milioni di tonnellate (per un valore di 371 miliardi di dollari alla produzione). La pesca di cattura ha raggiunto circa 92 milioni di tonnellate e si è mantenuta tra gli 86 e i 94 milioni di tonnellate dalla fine degli anni '80.

Gli alimenti di origine animale acquatica sono sempre più centrali nelle diete: l'89% della produzione di animali acquatici è destinata al consumo umano, fornendo almeno un quinto del fabbisogno proteico animale di 3,1 miliardi di persone. Il settore sostiene inoltre oltre 600 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo.

Nonostante la crescente disponibilità, i benefici rimangono disomogenei. L'offerta pro capite di alimenti di origine animale acquatica, in particolare in Africa, è ben al di sotto della media globale, il che sottolinea la necessità di politiche mirate.

Allo stesso tempo, il settore si trova ad affrontare pressioni crescenti. I cambiamenti climatici, il degrado ambientale, gli shock economici e le trasformazioni geopolitiche stanno influenzando le prestazioni e la sostenibilità. Ad esempio, in scenari con elevate emissioni, si prevede che la biomassa ittica sfruttabile diminuirà di oltre il 10% entro il 2050 in diverse regioni.

Il rapporto esamina come queste pressioni plasmeranno il settore, unitamente ai progressi nell'adattamento e nella mitigazione dei cambiamenti climatici. "Il rapporto dimostra che, oggi più che mai, un pianeta sano richiede oceani e acque interne sani", scrve il direttore generale della Fao QU Dongyu, nella prefazione. "Dobbiamo garantire che vengano compiuti tutti gli sforzi necessari per invertire il declino della sostenibilità e assicurare il potenziale a lungo termine del settore, per le generazioni a venire".

Nel 2023, la disponibilità di alimenti di origine animale acquatica ha raggiunto i 171 milioni di tonnellate, ma la sua distribuzione rimane disomogenea. Mentre in Asia il settore fornisce 26,3 kg pro capite, in Africa la disponibilità è di soli 9,1 kg di alimenti di origine animale acquatica per individuo. Il commercio di prodotti ittici si è espanso in modo significativo. Tra il 1976 e il 2024, il valore delle esportazioni è aumentato di oltre ventitré volte (quasi sei volte in termini reali), in linea con il commercio globale di beni. La crescita riflette una maggiore produzione, un miglioramento della logistica e della trasformazione, prezzi competitivi e la liberalizzazione degli scambi, con prodotti che spesso attraversano più frontiere prima di raggiungere i consumatori nell'ambito di complesse catene di approvvigionamento.

La Fao prevede una crescita continua della produzione, del consumo e del commercio, con una produzione totale di animali acquatici che dovrebbe raggiungere i 214 milioni di tonnellate entro il 2034.