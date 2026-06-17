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Cambiano le vacanze, aumenta il business
Milano vola, Roma tiene: la spesa turistica delle famiglie italiane raggiunge 120 miliardi
Le vacanze degli italiani valgono sempre di più. Secondo le elaborazioni di Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in vacanze di gruppo, nel 2026 la spesa turistica delle famiglie italiane raggiungerà circa 120 miliardi di euro, considerando sia i viaggi effettuati sul territorio nazionale sia quelli all’estero.Il dato è stato elaborato a partire dalle previsioni di crescita del comparto turi...
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EFA News - European Food Agency
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