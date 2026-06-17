Vino: meno imbottigliamenti nel 2025

In un contesto segnato da profondi cambiamenti nei consumi e da crescenti incertezze sui mercati, sostenibilità, disponibilità di dati e tempestività nelle decisioni si confermano strumenti fondamentali per interpretare l’evoluzione del settore vitivinicolo e orientarne le scelte future. È questo il messaggio emerso dalla presentazione dell’Annual Report 2026 di Valoritalia, ente di certificazione che ogn...