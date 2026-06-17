Miele: integratore naturale e alimento funzionale per lo sportivo

La natura incontra lo sport: il miele si riscopre protagonista dell'alimentazione degli sportivi grazie alle sue proprietà nutrizionali. Non è solo un dolcificante naturale, ma un vero e proprio "integratore" energetico a supporto delle prestazioni atletiche.E questo gli italiani lo sanno: 7 italiani che praticano sport su 10 (71,5%) lo utilizzano occasionalmente mentre il 14,2% lo assume con regolarità. E...