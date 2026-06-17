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Miele: integratore naturale e alimento funzionale per lo sportivo
Quasi un italiano "attivo" su due associa il suo consumo al recupero energetico
La natura incontra lo sport: il miele si riscopre protagonista dell'alimentazione degli sportivi grazie alle sue proprietà nutrizionali. Non è solo un dolcificante naturale, ma un vero e proprio "integratore" energetico a supporto delle prestazioni atletiche.E questo gli italiani lo sanno: 7 italiani che praticano sport su 10 (71,5%) lo utilizzano occasionalmente mentre il 14,2% lo assume con regolarità. E...
lml - 61023
EFA News - European Food Agency
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