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Yum! Brands vende una pizza da 2,7 miliardi
Ok alla cessione di Pizza Hut a LongRange Capital
Yum! Brands, Inc. ha annunciato oggi di aver stipulato accordi definitivi per la vendita di Pizza Hut per un valore complessivo di 2,7 miliardi di dollari, soggetto ad alcune rettifiche del prezzo di acquisto. Pizza Hut, esclusa la Cina continentale, sarà acquisita da LongRange Capital, società di private equity con un approccio incentrato sul cliente e orientato all'operatività. Pizza Hut nella Ci...
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EFA News - European Food Agency
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