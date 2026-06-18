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Campari chiusa l’offerta di acquisto obbligazionario
Importo di oltre 295,6 mln di euro riacquistato al 97,868%
Davide Campari-Milano N.V. ha annunciato di aver completato "con successo" l’offerta di acquisto delle proprie obbligazioni annunciata il 9 giugno 2026 con ammontare iniziale € 550.000.000, cedola 1,250% e scadenza 6 ottobre 2027, nell’ambito della propria strategia di gestione attiva del debito.L’offerta si è conclusa per un importo nominale di € 295.609.000 riacquistato al 97,868%. L’operazione ha consentito...
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EFA News - European Food Agency
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