Tonitto 1939: Luca Visconti direttore dell’Area Industriale

Tonitto 1939 ha ingaggiato Luca Visconti nel ruolo di direttore dell’Area Industriale. Una scelta che si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento dell’azienda produttrice di sorbetto, di gelato senza zuccheri aggiunti e d i gelati “speciali” come vegan e High Protein, impegnata in una fase di importanti investimenti produttivi e organizzativi .

Con oltre trent'anni di esperienza nel settore alimentare e Fmcg Visconti arriva in Tonitto 1939 dopo un percorso professionale sviluppato in alcune delle principali realtà del comparto. Per circa 27 anni ha lavorato in Danone, assumendo incarichi di crescente responsabilità fino a guidare progetti di trasformazione tecnologica, automazione e innovazione di processo e prodotto su un network industriale europeo di 18 stabilimenti. Ha successivamente ricoperto il ruolo di B.U. Industrial Director in Granarolo, con la responsabilità di cinque stabilimenti e oltre 600 collaboratori, prima di approdare in Dole Italia e por come General manager di Dole 5000, dove si è occupato dello sviluppo del footprint operativo e automazione a supporto dell'evoluzione produttiva e distributiva di Dole.

In Tonitto 1939 Visconti avrà la responsabilità dell’intera Area Industriale, comprendendo produzione, supply chain, acquisti, engineering e qualità, con l’obiettivo di accompagnare la crescita dell’azienda attraverso un ulteriore rafforzamento della struttura industriale, una maggiore integrazione tra le funzioni operative e un continuo miglioramento dell’efficienza e delle performance produttive.

L’ingresso di Visconti arriva in un momento significativo per Tonitto 1939. L’azienda ha infatti avviato un piano di investimenti di circa 3 milioni di euro destinato alla modernizzazione dello stabilimento di Genova e al potenziamento della capacità produttiva. Tra gli interventi più rilevanti figura l’introduzione di una nuova linea di confezionamento che ha già consentito un incremento della produttività del 30%. A questi investimenti si affiancano progetti dedicati al controllo qualità in linea, alla riduzione degli sprechi, al rafforzamento delle attività Hse, al potenziamento dell’infrastruttura Erp, all’implementazione di un programma di miglioramento continuo (operational excellence) e alla riorganizzazione logistica della sede operativa. Un percorso che accompagna anche l’ampliamento dell’offerta di prodotto e la crescente richiesta proveniente dal mercato e dai partner della grande distribuzione.

“Il mio obiettivo sarà mettere a disposizione l’esperienza maturata in contesti internazionali per contribuire a costruire un’organizzazione industriale sempre più integrata, efficiente e capace di sostenere lo sviluppo dell’azienda, senza perdere l’attenzione alla qualità che rappresenta uno degli elementi distintivi del marchio”, ha dichiarato Visconti.

“Luca porta con sé un patrimonio professionale costruito in importanti realtà internazionali e il suo contributo sarà fondamentale per sostenere una crescita che vogliamo continuare a gestire con ambizione, mantenendo al tempo stesso la qualità, l’agilità e l'identità che caratterizzano la nostra azienda familiare”, commenta Massimiliano Dovo, Co Owner di Tonitto 1939 .