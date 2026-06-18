Heineken Italia: birra analcolica è il trend dell'estate 2026

Da alternativa di nicchia a protagonista dei momenti di socialità: la birra analcolica si afferma come uno dei fenomeni emergenti più interessanti dell’estate 2026, espressione di un cambiamento culturale profondo nei consumi degli italiani, soprattutto tra i più giovani. A guidare questa trasformazione è la Gen Z: 7 giovani su 10 (70%) di questa generazione l’ha assaggiata almeno una volta e il 37% ha dichiarato di consumarla ogni mese. Non solo, 2,4 milioni di loro la considera una bevanda “cool”, capace di rappresentare un vero e proprio trend emergente. La birra analcolica per le nuove generazioni, Gen Z in primis, non è più un compromesso, ma un’opzione contemporanea, coerente con i propri valori e perfettamente integrata nei diversi momenti della giornata.

È quanto è emerso dalla ricerca condotta da AstraRicerche per Heineken Italia, nell’ambito della campagna Together, che mostra una fotografia di come i più giovani vivono oggi la socialità.Pur rappresentando infatti ancora una quota contenuta del mercato, il segmento mostra segnali di crescita solidi e costanti, con una crescita a doppia cifra negli ultimi anni. Un’evoluzione che conferma il rafforzarsi progressivo della categoria e il suo crescente ruolo nel panorama beverage.

Un dato particolarmente significativo riguarda poi la versatilità percepita: 3,9 milioni di giovani appartenenti a questa generazione apprezza infatti la possibilità di consumarla in qualsiasi contesto, senza limiti o vincoli. Un elemento che segna una discontinuità rispetto al passato e che riflette un approccio più fluido alla socialità, dove il piacere della condivisione non è più necessariamente solo legato alla presenza di alcol, ma può alternarsi in diverse occasioni di socialità. In questo scenario, la birra analcolica diventa una scelta inclusiva e di libertà, adatta a tutte le occasioni e capace di accompagnare momenti diversi con naturalezza.

“Il piacere di una birra condivisa con gli amici nasce innanzitutto dal suo gusto e dal valore quasi rituale che attribuiamo al semplice gesto del ‘bersi una birra insieme’. È nella combinazione di sapore e socialità che prendono forma i momenti di convivialità più autentici. Proprio qui le birre analcoliche stanno trovando nuovo spazio: perché iniziano a essere percepite come una scelta pienamente appagante”, spiega Alfredo Pratolongo, Corporate Affairs Director di Heineken Italia. “Le birre 0.0 oggi offrono infatti un gusto che ha ben poco da invidiare alle versioni alcoliche, rendendole credibili e pienamente apprezzabili anche dai palati più esigenti. Le differenze con le tradizionali naturalmente esistono ancora, ma la possibilità di godersi una birra di qualità senza alcol rappresenta un’opportunità nuova e concreta. Da oltre vent’anni Heineken promuove una cultura del consumo responsabile attraverso campagne, iniziative e innovazione di prodotto. Oggi le birre 0.0 rappresentano uno degli strumenti più concreti per accompagnare questo cambiamento culturale, offrendo ai consumatori la possibilità di scegliere la bevanda giusta per ogni occasione senza rinunciare al piacere della condivisione”.

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