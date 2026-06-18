Heineken/2. Birra analcolica: un fenomeno destinato a consolidarsi

La birra analcolica si afferma come una delle protagoniste indiscusse dell’estate della Gen Z, capace di adattarsi con naturalezza ai diversi momenti della giornata (leggi notizia EFA News). Dalla pausa informale all’aperitivo, fino alle occasioni più dinamiche e sociali, la birra 0.0 entra in modo trasversale nelle abitudini quotidiane. Non a caso, quasi il 40% dei giovani tra i 18 e i 27 anni la associa a una sensazione di freschezza, elemento chiave soprattutto nei mesi estivi. Le occasioni di consumo si ampliano e si diversificano e quasi 2 milioni di giovani Gen Z (26,5%) la scelgono per occasioni di consumo tipicamente estive: il 15% la sceglie anche in spiaggia o al mare con gli amici, mentre il 16,6% la consuma durante feste e momenti di convivialità, confermando il suo ruolo sempre più centrale nei rituali di socialità di questa stagione.

Questo cambiamento è sostenuto anche da una significativa evoluzione della qualità del prodotto e della sua percezione anche dei palati sempre più esigenti e consapevoli. Più della metà della Gen Z intervistata giudica infatti positivamente il gusto della birra analcolica. Non solo, questa evoluzione è confermata anche dal continuo investimento nell’innovazione di prodotto: nel 2026, per esempio, Heineken 0.0 amplia la propria presenza a scaffale con il lancio della nuova lattina, un formato pratico e contemporaneo pensato per adattarsi a stili di vita sempre più dinamici e a occasioni di consumo quotidiane, dentro e fuori casa.

“Sempre più persone scelgono la birra analcolica per accompagnare la convivialità in diversi momenti: dal pranzo con gli amici alle pause in ufficio, fino all’aperitivo, soprattutto tra i più giovani", commenta Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia. "In Heineken Italia lavoriamo con un obiettivo chiaro: rafforzare il legame con i consumatori, offrendo un portfolio completo e di qualità che risponda ai loro bisogni in rapido cambiamento. La categoria delle analcoliche è oggi una priorità strategica per Heineken Italia e continuiamo a investirci con un approccio pionieristico, sviluppando referenze come Heineken 0.0 e Moretti Zero che uniscono innovazione, qualità e riconoscibilità dei brand. Portare il segmento analcolico all’interno di marchi iconici significa dare un messaggio forte: non è solo un’alternativa, ma una proposta di valore che arricchisce l’esperienza di consumo”.

Alla luce di queste evidenze, la birra analcolica si afferma quindi come simbolo di una nuova cultura del bere: più consapevole, libera, inclusiva e contemporanea, sempre più focalizzata sull’esperienza, di cui la Gen Z si conferma indubbia protagonista. Un cambiamento che Heineken accompagna da anni attraverso il proprio impegno nella promozione del consumo responsabile e nello sviluppo di proposte innovative capaci di intercettare le nuove esigenze dei consumatori. Un fenomeno destinato a consolidarsi nel tempo, accompagnando non solo l’estate 2026 ma anche l’evoluzione futura dei consumi, in cui libertà di scelta e qualità dell’esperienza diventano sempre più centrali.

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