Cibo e bevande: Lussemburgo il più caro d'Europa

Secondo Eurostat, nel 2025, i livelli dei prezzi per la spesa per consumi finali delle famiglie hanno mostrato una notevole variabilità tra i paesi dell'Unione Europea, oscillando tra il 140% e il 63% della media UE.

I livelli dei prezzi più elevati per i consumi delle famiglie sono stati registrati in Danimarca (140% della media UE), Irlanda (136%) e Lussemburgo (132%). I livelli più bassi, invece, sono stati osservati in Bulgaria (63%), Romania (65%) e Polonia (73%). Nel 2025, le spese per l'abitazione, la voce di spesa più consistente a livello UE, hanno registrato variazioni che vanno dal 190% della media UE in Irlanda al 41% in Bulgaria.

La seconda voce di spesa più importante per le famiglie – alimenti e bevande analcoliche – ha mostrato la minore variabilità tra i paesi dell'UE. I livelli di prezzo più elevati sono stati registrati in Lussemburgo (122% della media UE) e i più bassi in Romania (80%). L'istruzione, la voce di spesa più piccola delle famiglie a livello UE nel 2025, ha mostrato le variazioni più significative, dal 334% in Lussemburgo al 42% in Romania.