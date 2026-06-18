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Edenred vola in Borsa sulle voci di acquisizione
Il titolo schizza del 17,7% a Euronext Parigi: possibile interesse del fondo BC Partners
É una giornata di Borsa "pazzesca" quella che sta vivendo oggi Edenred, la società francese specializzata in benefit aziendali. All'Euronext Paris il titolo viaggia al rialzo stellare del 17,7% rispetto a ieri sull'onda delle indiscrezioni di stampa secondo cui il private equity britannico BC Partners starebbe valutando l’acquisizione del re francese dei ticket restaurant.Più precisamente é la newsl...
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EFA News - European Food Agency
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