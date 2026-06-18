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Koelnmesse porta Anuga per la prima volta in Sudafrica
A Città del Capo un nuovo capitolo per il settore alimentare e delle bevande africano
Koelnmesse prosegue la sua strategia di crescita internazionale e porta per la prima volta Anuga Select South Africa nel continente africano. L’edizione inaugurale di Anuga Select South Africa si terrà a Città del Capo dal 22 al 24 giugno 2027: ospitato presso il Cape Town International Convention Centre (CTICC), l’evento si evolve dal già consolidato Africa Food Show (precedentemente Africa Big 7)...
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EFA News - European Food Agency
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