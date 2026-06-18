Carrefour nelle bufera in Francia, forti vendite sul titolo

Giornata nera per il titolo Carrefour in Borsa, all'Euronext Paris. Sono forti le vendite sul titoloche, a metà seduta lascia sul terreno il 6,5% attestandosi a 15,37 euro. La performance negativa si registra dopo che JPMorgan ha inserito la catena di supermercati francese nella sua "Negative Catalyst Watch" in vista della semestrale, in calendario per il 23 luglio. La banca d'affari ha confermato il rating "Underweight" e abbassato il target price da 10 a 9 euro.

Secondo gli analisti "il primo semestre del 2026 potrebbe portare a un downgrade del rating": nel riesaminare gli ultimi risultati semestrali, infatti, Carrefour avrebbe "mostrato una tendenza a non raggiungere le aspettative". Gli esperti di JP Morgan aggiungono che "considerato il nostro significativo delta negativo rispetto al consensus in vista dei risultati del primo semestre 2026, riscontriamo nuovamente un rischio di delusione e la necessità di rivedere le aspettative".

Le previsioni di JP Morgan si attestano tra il 5% e il 7% al di sotto del consensus per l'intero anno e inferiori a doppia cifra rispetto alle stime di mercato per il primo semestre. Questo, "non giustifica la recente forza del prezzo delle azioni", che ha registrato un rialzo del 15% da inizio anno e del 30% negli ultimi 12 mesi.

La banca d'affari ha leggermente rivisto al rialzo le stime per la Francia, riducendo però più significativamente quelle per l'Europa, alla luce dei recenti andamenti del settore alimentare. Gli analisti ritengono, infine, che la Spagna sia "l'unico punto di forza per l'azienda", considerando che l'acquisizione di Cora sta contribuendo a conquistare quote di mercato e a incrementare le vendite a parità di perimetro.