Copagri, serve giusto prezzo per il latte prodotto in Italia

Oggi, produrre un litro di latte costa agli allevatori circa 50 centesimi, cifra che comprende spese energetiche e foraggere, manodopera, ammortamenti legati alle innovazioni tecnologiche e all’ammodernamento delle stalle, ma gli allevatori devono confrontarsi con la realtà delle quotazioni: precipitate mediamente fino a 27-30 centesimi al litro, ovvero circa il 50% rispetto all’anno scorso.

Questa situazione attuale è stata illustrata da Tommaso Battista, presidente della Copagri, a conclusione dei lavori degli Stati Generali Europei del latte, che hanno riunito a Montichiari (BS) una ventina di delegazioni di produttori di latte provenienti da tutta Europa e aderenti allo European Milk Board-EMB, organizzazione europea che rappresenta oltre 100 mila produttori del continente.

Battista ha sottolineato: “Questa situazione, oltre a rappresentare un cortocircuito inaccettabile per l’Italia, che con i suoi 14 milioni di tonnellate di latte bovino e ovicaprino è il terzo produttore comunitario dopo Germania e Francia, mette a rischio la sostenibilità economica della filiera zootecnia, a partire dagli allevatori, che continuano a rappresentarne l’anello più debole. È fondamentale agire seguendo tre principali linee d’intervento, da attuare parallelamente. Prima di tutto bisogna intervenire sulla certificazione dei costi di produzione, così da definire dei prezzi minimi sostenibili e coerenti con la Direttiva UE sulle pratiche commerciali sleali; in secondo luogo, è necessario ragionare sull’istituzione di una OCM Latte, in modo da gestire in maniera più efficace la domanda e l’offerta lattiero-casearia; non è più rinviabile, infine, l’adozione di un Piano di Responsabilità di Mercato che introduca meccanismi di riduzione della produzione temporanei e indennizzati”.

Ai lavori, durante i quali è stata simbolicamente sottoscritta una “Carta dei Valori dei produttori di latte europei per una produzione sostenibile, al giusto prezzo per i produttori e per i consumatori”, sono inoltre intervenuti, fra gli altri, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida (in videocollegamento), il presidente dell’EMB Kjartan Poulsen, il presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lombardia Floriano Massardi e il presidente della Copagri Lombardia Roberto Cavaliere, anche in qualità di membro del direttivo dell’EMB.