Surgital: fatturato consolidato sale a 126 mln euro

Surgital conferma la sua espansione nel settore della pasta fresca surgelata, rafforzando il posizionamento internazionale e ampliando l’offerta per i professionisti della ristorazione. L’anno 2026 sarà caratterizzato da un consolidamento della strategia industriale e commerciale, con investimenti mirati all’innovazione, alla qualità del prodotto e alla digitalizzazione dei processi produttivi.

Il 2025 si è chiuso con risultati positivi. Il fatturato consolidato del gruppo ha raggiunto 126 milioni di euro, con un Ebitda pari a 19,8 milioni di euro, corrispondente al 15,4% dei ricavi. Il mercato estero continua a rappresentare un elemento chiave per la crescita di Surgital, con una presenza in 65 Paesi e un fatturato estero pari al 46%, di cui circa il 15% verso gli Stati Uniti, principale mercato di esportazione. Nonostante le tensioni geopolitiche e le oscillazioni dei tassi di cambio, in particolare euro-dollaro, che hanno impattato l’export verso gli Usa, i dati confermano infatti la solidità e la sostenibilità di modello di business capace di presidiare il comparto alimentare di appartenenza da oltre 40 anni. Il 2025 ha visto importanti investimenti, con 4 milioni di euro dedicati all’ammodernamento delle linee produttive e all’ottimizzazione dei processi industriali.

L’inizio del 2026 mostra una stagnazione dei consumi fuori casa, settore chiave per Surgital, ma la reputazione del brand resta solida. L’azienda proseguirà nel processo di digitalizzazione e automazione delle linee, con approccio Industria 5.0; il piano industriale 2026 prevede ulteriori 7 milioni di euro di investimenti in innovazione, digitalizzazione e automazione, confermando l’impegno costante nel miglioramento tecnologico e nella sostenibilità operativa. Di pari passo prosegue il rafforzamento dei principali mercati internazionali, già presidiati. “La nostra strategia di sviluppo continua a concentrarsi su Europa e Nord America, anche grazie al rafforzamento delle reti commerciali intrapreso nell’ultimo biennio, in particolare in Germania e Francia", commenta Massimiliano Bacchini, Chief Sales and Commercial Officer, Cda/Board Member. "In merito ad altre aree di crescita, osserviamo con interesse i paesi dell’America Latina, anche grazie alle ultime disposizioni Mercosur, e l’Asia, paese in cui Surgital esporta con continuità, aree comunque che continuiamo a monitorare a causa degli eventi geopolitici in corso. Nonostante l’instabilità globale e le sfide del settore, restiamo positivi e pronti a proseguire il nostro percorso di crescita e innovazione”.

Superando quattro decenni di esperienza, Surgital amplia oggi il proprio portafoglio con il lancio della Linea Bakery Pastificio Bacchini, presentata al recente TuttoFood Milano 2026. Questa nuova offerta, che include pancakes e crêpes, risponde alle crescenti esigenze della ristorazione contemporanea, intercettando trend emergenti come la “snackizzazione” e l’aumento delle occasioni di consumo fuori casa.