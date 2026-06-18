Giornata Suinicoltura: focus su benessere, salute e nutrizione

Benessere, salute e nutrizione sono oggi le chiavi del cambiamento per una filiera chiamata a confrontarsi con nuove sfide produttive, sanitarie, normative ed economiche. È da questa consapevolezza che nasce la nona edizione della Giornata della Suinicoltura, organizzata come sempre da Expo Consulting srl, in programma il 14 ottobre 2026 a Verona presso la Camera di Commercio, dedicata al tema “La suinicoltura che innova e si rinnova. Benessere, salute, nutrizione: le chiavi del cambiamento”.

L'evento riunirà veterinari, tecnici, aziende e operatori provenienti da tutta Italia, confermandosi uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati all'aggiornamento professionale e all'approfondimento dei temi più attuali della filiera suinicola.

“Benessere animale, salute e nutrizione sono oggi le leve che stanno guidando l'evoluzione della suinicoltura. Per questo abbiamo costruito un programma che affronta questi temi in modo concreto, senza trascurare aspetti fondamentali come biosicurezza, sostenibilità e competitività, per offrire agli operatori strumenti utili e immediatamente applicabili", dichiara Debora Colatrella, Event Manager della Giornata della Suinicoltura.

La manifestazione prenderà il via nella serata del 13 ottobre con una cena di networking riservata agli operatori del comparto e proseguirà il giorno successivo con un programma dedicato agli aspetti tecnici, gestionali ed economici che stanno ridefinendo il settore.

L'anteprima dell'evento sarà quindi la cena di networking del 13 ottobre, pensata per favorire l'incontro tra professionisti, aziende e stakeholder della filiera in un contesto informale ma altamente qualificato: un'occasione per condividere esperienze, sviluppare collaborazioni e rafforzare il dialogo tra i diversi attori del comparto.

Il 14 ottobre sarà interamente dedicato all'evento. Nella mattinata, a partire dalle ore 8.30, il programma scientifico sarà il grande protagonista con interventi focalizzati sui temi oggi più rilevanti per la filiera: benessere animale e aggiornamenti normativi europei; biosicurezza e salute degli allevamenti; nutrizione come leva per ridurre l'impiego dei farmaci e migliorare le performance produttive; scenari economici e prospettive di mercato; sostenibilità e roadmap di sviluppo della filiera nel breve-medio periodo. Argomenti che incidono direttamente sulla competitività delle aziende e sulla capacità del settore di rispondere alle nuove richieste del mercato.

Nel pomeriggio, dopo il light lunch, a partire dalle ore 15 lo spazio sarà riservato ai workshop aziendali dedicati all'approfondimento di tecnologie, applicazioni e soluzioni innovative per il settore.

Le sessioni affronteranno in particolare: biosicurezza e prevenzione delle malattie; benessere animale; sostenibilità economica degli allevamenti; efficienza e competitività della filiera. Un'ulteriore occasione per approfondire strumenti e approcci operativi già disponibili per le aziende.

A chiudere la Giornata sarà il Lady Piggy Welfare Award, il riconoscimento dedicato alle allevatrici che si distinguono per il loro contributo alla promozione del benessere animale e allo sviluppo del settore suinicolo. Un premio che intende valorizzare professionalità, competenze e impegno, riconoscendo il ruolo sempre più rilevante delle donne all'interno della filiera.

Le iscrizioni alla Giornata della Suinicoltura e degli appuntamenti in programma sono già aperte.