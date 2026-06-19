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Fiere: cresce business in Italia
Nel 2025 18,5 mln visitatori e operatori professionali, 2,1 mld euro fatturato
Cresce il sistema fieristico e lo fa in tutti i suoi fondamentali, tanto che dopo l’aggancio sul pre-Covid ora si progetta la fuga. Il preconsuntivo 2025 elaborato dall’associazione del settore Aefi assieme a Prometeia, presentato a Roma al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nel corso dell’assemblea dei 56 soci a Palazzo Piacentini – indica valori in incremento nell’ordine del 5-10%...
lml - 61088
EFA News - European Food Agency
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