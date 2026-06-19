Commodities: quotazioni lenticchie rosse in netto calo

Le quotazioni delle lenticchie rosse turche, tra i principali riferimenti per le importazioni europee, nell’ultima settimana, hanno registrato un calo del -31%, consolidando l’inversione del marcato trend inflattivo che aveva caratterizzato la campagna 2025/26 e spinto i prezzi su livelli superiori del +84% rispetto a maggio 2025.

Secondo le elaborazioni Areté, la flessione è principalmente riconducibile al miglioramento delle prospettive produttive per il raccolto turco 2026, atteso in aumento del 62% rispetto ai minimi pluriennali registrati nel 2025.